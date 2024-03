O waterpolo regresa a Rías do Sur

Despois dunha tempada e media xogando os seus partidos de Primeira División Nacional en Marín, o equipo feminino do Club Waterpolo Pontevedra poderá disputar, por fin, o seu primeiro encontro na piscina olímpica de Ponte Muíños.

Era un dos obxectivos marcados polo novo presidente da entidade, Alberto López Penide, e cunha nova dirección tamén na Fundación Rías do Sur achegáronse posturas para terminar cunha situación difícil de entender, a de ter que xogar partidos de categoría nacional na Escola Naval Militar de Marín.

O primeiro encontro en Rías do Sur será ademais un duelo de nivel para o Waterpolo Pontevedra na fase pola permanencia, ao recibir este sábado 9 de marzo (17.00 horas) o CNC Alcorcón, equipo que ocupa o primeiro posto do grupo con 18 puntos, 7 máis que as pontevedresas-

A entrada para o público será de balde.

Non será ademais o único enncuentro de waterpolo da xornada, xa que a piscina olímpica completará a programación do sábado cunha exhibición de categoría alevín e cun partido ás 19.30 horas da Liga Galega Absoluta Masculina de División de Honra entre o CW Pontevedra e o Pabellón Ourense.