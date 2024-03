Agarrados aos goles de Charly López

Se hai un xogador que vive un bo momento actualmente no Pontevedra Club de Fútbol ese é Charly López, a cuxo rendemento se agarran os granates para seguir sumando puntos e aguantar no liderado.

Co seu gol no feudo do Rayo Cantabria, o atacante do equipo pontevedrés encadea sete xornadas consecutivas marcando, superando a cifra lograda por Charles Dias hai dúas campañas, cando anotou seis partidos seguidos.

Co seu gran rendemento Charly derrubou por méritos propios as portas da titularidade, relegando á suplencia a un Rufo que segue a ser o pichichi do grupo con 16 tantos. Pero é que o '21' do Pontevedra colocouse xa con 10 goles e como quinto máximo artilleiro da competición empatado con homes como Manu Barreiro (Compostela), Davo (Coruxo), Santamaría (Rayo Cantabria) e Ariel Herrero (CD Covadonga).

Con todo hai un dato no que o xogador granate golea ao resto, e é que para chegar á decena de tantos necesitou moitos menos minutos que os demais. De feito Charly é o futbolista con mellor coeficiente das principais categorías (0.97) ao sumar un gol cada 92 minutos sobre o terreo de xogo.

Ademais nesta boa serie foi o encargado de 'abrir a lata' co primeiro gol do seu equipo contra o Coruxo, Oviedo Vetusta, Real Avilés e Rayo Cantabria, xunto ao tanto logrado en derrótaa fronte ao Zamora (1-3), ao que suma o gol do triunfo no complicado campo do Guijuelo (1-2).

Unhas cifras que realmente impresionan e que o dianteiro tentará prolongar a próxima xornada na visita do Marino de Luanco ao Estadio Municipal de Pasarón, un equipo ao que por certo marcoulle tres goles a pasada tempada, un deles na primeira volta co Bergantiños e dous máis na segunda metade do campionato nas filas do Zamora.

GARAY, APERCIBIDO DE SANCIÓN

Un aspecto para ter en conta no tramo final e decisivo da liga serán as sancións. Neste aspecto, tras cumprir Churre castigo na úlñtima xornada, dous futbolistas granates están actualmente apercibidos, a unha cartolina de cumprir ciclo.

Trátase do capitán Álex González e de Benjamín Garay, que viu ante o Rayo Cantabria a súa cuarta tarxeta da tempada.