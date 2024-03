O Arxil supera o Tenerife e suma a súa quinta vitoria consecutiva (69-51)

Partido entre CB Arxil e Náutico Tenerife Ull no CTGD © Cristina Saiz

O Club Baloncesto Arxil, co play-off de ascenso xa no peto, regresou ao CGTD para celebrar ante a súa afección o reto conseguido e, por suposto, o novo triunfo logrado diante do Náutico de Tenerife esta mesma tarde de sábado.

O conxunto pontevedrés demostrou o seu bo estado de forma a pesar de que lle custou entrar no partido e non foi ata o segundo cuarto cando o resultado empezouse a decantar ao seu favor grazas a unha soberbia actuación das xa habituais Nerea Liste e Ribeiro (32-23).

Despois do descanso o Tenerife tentou apertar o resultado apoiándose nos rebotes, pero de fronte ao aro non estaban tan acertadas e foron incapaces de aguantar.

O equipo canario tentouno pero non conseguiu recortar distancias, sentenciando finalmente o Arxil por un 69-51 que lles permite sumar a súa quinta vitoria consecutiva.

Consulta as estatísticas nesta ligazón