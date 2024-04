A permanencia, a tiro para o Waterpolo Pontevedra (12-11)

O Waterpolo Pontevedra logrou esta fin de semana en Rías do Sur un importante triunfo diante do CN Montjuic e está a un paso de conseguir manterse en Primeira Nacional Feminina.

A falta de tres xornadas para a conclusión da fase pola permanencia, o conxunto pontevedrés ten os deberes case feitos e tan só faríalle falta un punto dos nove que quedan por disputarse para seguir xogando unha tempada máis nunha categoría que cada ano mellora o nivel.

Con todo, a vitoria diante do equipo catalán non foi tarefa sinxela e decidiuse unha vez máis pola mínima, a pesar de que as pupilas de Kike García dominaron o encontro practicamente desde o inicio.

De feito, as vantaxes do Waterpolo Pontevedra oscilou sempre entre un ou dous goles ata despois do descanso, cando Cap púxose o mono de traballo baixo paus e Uxía Ferreira e Valentina Restrepo responderon ampliando a renda en catro tantos (8-4).

A alegría durou pouco ao cadro pontevedrés e mesmo chegou a ver perigar os tres puntos. O CN Montjuic pasoulle por encima no último parcial e comprimiu o resultado ata quedar a un gol do empate (10-9), pero as locais souberon aguantar e lograron facerse finalmente co triunfo por un axustado 12-11.

Consulta as estatísticas nesta ligazón