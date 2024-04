Remontada do Teucro ante o Gáldar para alongar o soño de play-off (29-28)

Partido entre Teucro e Gáldar-Gran Canaria no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

Só queda unha xornada de liga e todo está por decidir na Primeira Nacional. A Sociedad Deportiva Teucro remontou diante do Gáldar-Gran Canaria e o OAR Coruña fixo o propio ante o Bueu, manténdose desta forma en segunda praza a un punto do equipo pontevedrés.

O cadro de Irene Vilaboa estaba obrigado a gañar e arrincou cun parcial de 2-0 contra un Gáldar que anotou o seu primeiro tanto pasados os cinco minutos de xogo e en superioridade numérica.

O Teucro mantivo esa pequena renda e mesmo a ampliou a tres tantos (6-3), pero un tempo morto do técnico visitante serviu para apertar as porcas aos seus xogadores e empatar no ecuador do primeiro tempo (7-7), dando paso aos instantes dunha igualdade que estivo patente ata o descanso (15-16).

Despois do intermedio, o cadro pontevedrés pasou a ir a remolque. O Gáldar subiu a diferenza a tres goles, pero dúas exclusións en tres minutos nas filas do equipo canario serviron aos de Irene Vilaboa para recortar e mesmo voltear o resultado (25-24).

Os visitantes responderon con goles de Mendoza e Emi, e Marko Dzokic volveu empatar. Krook e Pintus subiron o +2 e o técnico visitante detivo o cronómetro a falta de cinco minutos para a conclusión (28-26). Wagner anotou e o Teucro fallou no seu lanzamento, que se foi completamente fóra. Mendoza fallou desde os sete metros o que puido ser o gol do empate e Irene Vilaboa pediu tempo morto (28-27). Sergio Blond anotou a falta de 50 segundos para o final e Emi tampouco perdoou, case sobre a bucina, para facer o 29-28 co que se puxo fin ao partido.

Consulta as estatísticas nesta ligazón