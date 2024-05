O Teucro gaña o Calvo Xiria, pero queda fóra dos play-off (25-26)

Non puido ser. A Sociedad Deportiva Teucro quedou fóra da fase de ascenso a División de Honra Prata a pesar de gañar pola mínima ao Calvo Xiria.

O conxunto pontevedrés dependía dunha derrota do OAR Coruña para ocupar a segunda posición (última que permite loitar por subir de categoría), pero o conxunto herculino non perdoou en casa do Carballal e será o que dispute os play-off.

En canto ao partido entre Calvo Xiria e Teucro, comezou con igualdade e tenteo por parte dos equipos o que se traducía nun empate a 6 aos 12 minutos de xogo.

Foi entón cando se produciu un punto de inflexión e foron os de Lérez os que pasaron a dominar para colocarse cun importante colchón de cinco tantos que o conxunto local reduciu en tres ao descanso (12-15).

Tras o paso polos vestiarios, o Teucro continuou ao seu e entre Rhuan e Xurxo Rivas encargáronse de desbaratar as opcións do rival, que por moito que tentaba achegarse non era capaz de traspasar a defensa teucrista (14-20).

Mantiveron os de Irene Vilaboa a vantaxe, pero nun visto e non visto o conxunto local rexurdiu das súas cinzas, obrigando á adestradora pontevedresa a parar o cronómetro a falta de sete minutos para a conclusión (23-25).

Con todo, a pesar dos intentos do Teucro de manter a superioridade no marcador, comezou a estrelarse coa zaga do Calvo Xiria e estivo máis de sete minutos sen anotar. O seu opoñente, en cambio, volveu recortar distancias, pero quedou sen tempo, e tivo que conformarse cun 25-26.

Consulta as estatísticas nesta ligazón