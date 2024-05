Fran López e Iker Arango dan os tres puntos ao Pontevedra B (2-0)

O Pontevedra B, xa descendido, sumou este domingo diante do Alondras tres puntos no que foi o último encontro na casa como equipo de Terceira Federación.

Aínda queda unha xornada por disputarse e nada en xogo para o filial granate, que quixo regalar á súa afección unha vitoria para despedirse da categoría con non tan mal sabor de boca.

Fran López adiantou aos de Jesús Ramos desde a pena máxima aos 14 minutos de xogo e xa no segundo tempo, concretamente no minuto 54, Iker Arango fixo o 2-0 co que concluíu o envite.

Na última xornada o Pontevedra B visitará a un Somozas que xa ten asegurada a permanencia na categoría.

Consulta a acta nesta ligazón