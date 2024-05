Daniela Suárez, primeira galega convocada polo equipo nacional absoluto de natación artística

Novo paso na meteórica carreira de Daniela Suárez na natación artística.

A xoven nadadora pontevedresa, medallistainternacional en categorías inferiores, acaba de ser convocada por primeira vez pola Selección Española Absoluta.

Daniela é unha das promesas ás que darán a alternativa na terceira proba da Copa do Mundo, que se celebrará no Markham Pam Am Cemtre, en Canadá, do 31 de maio ao 2 de xuño. Unha cita pensada para gañar experiencia internacional mentres algunhas das principais deportistas españolas desta modalidade deportiva preparan a súa presenza en loa Xogos de París.

Supón todo un fito, e é que se converte desta maneira na primeira nadadora galega convocada polo equipo nacional absoluto.

Previamente á Copa do Mundo, Daniela Suárez deberá concentrarse do 23 ao 29 de maio no CAR de San Cugat do Vallés.