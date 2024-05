Polémica no inicio do Poio Pescamar-Marín Futsal: "Eran as 16:30 e xa non quedaban entradas"

Afeccionados no partido entre Poio Pescamar e Marín Futsal © Cristina Saiz

O Derbi da Ría entre Poio Pescamar e Marín Futsal arrincou con polémica e rifa entre os afeccionados ao ter que quedar na porta do Pavillón da Seca pola escaseza de entradas que se puxeron á venda para gozar do partido.

Segundo fontes presenciais, "había un tanto por cento que se tiña que vender na porta, pero eran as 16:30 horas e xa non quedaban entradas". Din estar "moi encabuxados" xa que moitos deles acudiron desde Verín e mesmo desde Guimarães, como é o caso dos familiares das xogadoras portuguesas do conxunto marinense. "Non hai control de aforo, non sabían dicir canta xente había dentro", lamentaron.

Os ánimos fóronse caldeando e tivo que mediar a Policía Local de Poio e a Garda Civil de Pontevedra. A situación acougouse sen ningún incidente e sen interpoñer denuncia algunha.