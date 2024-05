Haberá 'Marea Granate' no Benito Villamarín

O Pontevedra Club de Fútbol non estará só en Sevilla no partido de ida da eliminatoria final polo ascenso a Primeira RFEF, o que lle enfrontará o vindeiro domingo 26 de maio ao Betis Deportivo no Estadio Benito Villamarín.

Dous centeneras de afeccionados confirmaron a súa presenza no partido, reservando a súa entrada (gratuíta) a través do club granate, para así poder situarse na zona que estará reservada para a afección visitante.

Boa parte deles realizarán o desprazamento ata a localidade andaluza no autocar organizado pola entidade pontevedresa, cuxo prazo de anotación pechábase á primeira hora deste xoves confirmándose a súa saída ao rozar o cheo.

En todo caso a maioría de seguidores optaron por buscar vías alternativas solicitando soamente a entrada para o choque.

Ademais ás oficinas de Pasarón chegaron peticións de seguidores granates residentes no exterior, que foron incluídos na listaxe enviada ao Real Betis para poder sentar xunto ao resto dos pontevedreses presentes no estadio verdibranco.

Un importante apoio para os de Yago Iglesias e que anticipa ao que, con total seguridade, vivirase o domingo 2 de xuño no Estadio Municipal de Pasarón.