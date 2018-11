O Peixe plántalle cara ao Igualatorio Cantabria e logra a súa quinta vitoria (76-61)

O Peixe no partido ante o Cantabria © Diego Torrado O Peixe no partido ante o Cantabria © Diego Torrado

Un dos líderes da clasificación, o Igualatorio Cantabria tivo un mal día ao enfrontarse ao Peixegalego e saír malparado á conta dos locais, que con esta suman xa cinco vitorias desde o inicio do curso.

Comezou perdendo o Peixe. Preto de catro minutos foron necesarios para que se meteran no partido. Pola súa banda, os cántabros chegaron defendendo a súa terceira posición de LEB Prata. Non foi ata case o terceiro minuto cando os marinenses conseguiron acertar na canasta, para entón os visitantes xa levaban 6 puntos. Con todo, a partir dese momento, os de Javi Llorente xa non deixaron de sumar. Foi no minuto 6 cando lograron equilibrar o marcador (16-16), ata chegar a finalizar o cuarto con dous puntos de vantaxe (28-26).

A igualdade continuou reinando na pista da Raña, a pesar de que os locais gañasen algo de superioridade durante os primeiros minutos, chegando a estar 8 puntos por enriba. Distancia que os cántabros reduciron de contado, pero sen chegar xa a empatar en ningún momento. Así, os pontevedreses fóronse ao descanso coa tranquilidade da vitoria provisional (46-43).

Tras o paso polos vestiarios a dinámica non cambiou. Os equipos seguiron cun xogo estable, pero sempre co liderado local. Tanto marinenses como cántabros estiveron preto de catro minutos sen sumar no marcador. Foi Romero quen logrou o 48-43. Os visitantes, con todo, non o conseguiron ata o 5' e, a pesar de que o Peixe chegou ter unha vantaxe de 10 puntos, achegáronse perigosamente no luminoso (55-50). Pero os de Llorente sobrepuxéronse e continuaron controlando o choque (60-50).

O parcial anterior foi a clave da vitoria do Peixegalego, que durante os últimos dez minutos de partido demostrou que, definitivamente, a categoría non lle queda grande, nin sequera ante un dos equipos con máis aspiracións (76-61).

Consulta as estatísticas do Peixegalego-Cantabria.