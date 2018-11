O Teucro dá a sorpresa e consegue dous puntos vitais en Cuenca (31-32)

Brillante e vital triunfo do Teucro en Cuenca fronte a un Ciudad Encantada que pagou o seu esforzo europeo nun partido que se decidiu nos últimos minutos, despois de que os galegos levasen a iniciativa na primeira parte, para verse remontados polo equipo conquense na segunda, ata que o acerto final deu os dous puntos a un Teucro necesitado e que ve aliviada notablemente a súa posición na táboa.

Cos ataques superando ás respectivas defensas, o conxunto teucrista soubo gañar e fíxoo con xustiza, aproveitando o seu mellor facer nos últimos cinco minutos de xogo.

O Teucro comezou ben, avisando de que chegara a Cuenca coa intención de facer saltar a sorpresa, cunha defensa sólida, os roubos de balón permitíronlle adiantarse cun 0-3 que presaxiaba que o partido non ía ser tan fácil para os locais como esperaban.

O bo xogo galego durou moitos minutos, concretamente ata o 19. Durante ese tempo, o Condes Albarei Teucro estivo serio en defensa e efectivo en ataque, culminando en gol a maioría deles, pero a partir de aí o partido empezou a cambiar. Ciudad Encantada afinou a súa defensa, o que provocou varias perdas de balón dos teucristas, aproveitadas polo conxunto local que levaron a un parcial de 5-0 que puxo ao equipo conquense por primeira vez por diante no marcador co 12-11.

Ata o descanso, o Ciudad Encantada mostrouse seguro, na mesma medida que o Teucro parecía perder confianza nas súas posibilidades, retirándose ao vestiario con vitoria parcial dos locais (16-14).

Pero ao volver á pista o Teucro fíxoo como ao comezo do partido. Rial puxo o empate (16-16), para dar paso a uns compases de igualdade case absoluta. Thiago Alves, autor de seis tantos, mantiña aos seus, pero Davor Cutura daba a resposta adecuada, asumindo o xogo de ataque do equipo azul.

Aínda por riba, Lloria, que pasara desapercibido no primeiro tempo, detivo seis lanzamentos desde os seis metros, catro deles aos extremos, que foron decisivos porque se lograron nos minutos finais nos que estaba en xogo o partido.

Con 28-28 chegouse aos últimos cinco minutos do encontro e aí o Teucro estivo impecable en defensa e perfecto en ataque, o que lle permitiu encarar o último minuto do partido cun 29-32 que lle serviu para levar os puntos, aínda que tivo que sufrir ata o final ao recortar Ciudad Encantada no último suspiro.

CIUDAD ENCANTADA CUENCA (31): Leo Maciel (Kilian Ramírez); Doldán (1), David Mendoza, Baronetto (2), Hugo López, Thiago Alves (6), Montoro (1); Dutra (6, 4 p), Moscariello (3), Nolasco (2), Óscar Río (6, 2 p), Eskericic (1) e Sergio López (3).

SD TEUCRO (32): Lloria (Santana); Moyano (3), Natan Suárez (6), Samu Gómez (2), Davor Cutura (8, 3 p), Cangiani (4), Sergio Pérez (3); Rial (5), Fischer e Dani Hernández (1).

Árbitros: Peñaranda Ortega e Yagüe Moros (Aragón). Excluíron, por parte local, a Mendoza (2), Doldán e Moscariello. Por parte visitante a Fischer (2), Rial, Cangiani e Cutura.

Marcador cada cinco minutos: 1-3, 3-5, 5-8, 9-11, 12-11, 16-14 (descanso), 18-18, 20-20, 23-22, 25-25, 28-28 e 31-32 (final).

Incidencias: Polideportivo O Sargal (Cuenca). Uns 1.500 espectadores.