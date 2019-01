Campelo e Lourido, escenarios escollidos para o I Dúatlon Concello de Poio

Presentación do I Dúatlon Concello de Poio © PontevedraViva

O Club Ciclismo Tríatlon Poio, en colaboración coa Federación Galega de Tríatlon, traballa estes días na organización dun novo evento deportivo que sumar ao seu calendario anual.

Trátase do primeiro Dúatlon Concello de Poio, proba que se disputará o vindeiro domingo 3 de febreiro.

O peirao de Campelo será o centro neurálxico dun evento que transcurrirá tamén pola zona costeira de Lourido.

A actividade dará comezo ás 11:00 horas da mañá coa carreira masculina sen corte, mentres que a as12:30 horas darase a saída á categoría masculina con corte e ás 12:40 horas á feminina.

Os competidores afrontarán un percorrido 'sprint' con 5 quilómetros de carreira a pé no primeiro sector, desde a zona de transición no peirao cara á zona de Campelo, continuará con 20 quilómetros de ciclismo no circuíto habilitado cara a Lourido e finalizará con outros 2,5 quilómetros de carreira a pé.

O Dúatlon Concello de Poio terá carácter clasificatorio para o Campionato Galego da especialidade.