Conclúen catro intensas xornadas de natación no Rías do Sur

Chegaron este domingo ao seu fin as catro intensas xornadas de competición no Complexo Rías de Sur con motivo do Campionato de España Máster de Inverno de Natación. Durante estes días, ao redor de 1.200 deportistas, pertencentes a un total de 147 clubes de toda España, pasaron pola piscina pontevedresa para participar na importante cita.

Nesta ocasión, o Tenis Chamartín foi o club campión, destacando nas probas de case todas as categorías e modalidades. Pola súa banda, o CN Galaico, anfitrión do evento, finalizou no 71º posto da clasificación por grupos en masculino. No Open Feminino, con todo, tivo mellor sorte e logrou facerse coa vixésima sétima posición, algo que non está nada mal tendo en conta a densidade de participación. Finalmente, na categoría mixta, terminou como 43º de grupo.

Así mesmo, tamén se bateron nada menos que 46 récords, tanto españois como europeos, ao longo da celebración do campionato. Entre eles, os dous únicos europeos da mallorquina Ramona Guillén en 100 e 200 metros costas (categoría máis de 60 anos).

Ademais, este domingo foron homenaxeados os deportistas de maior idade que tomaron parte na cita. Ambos chegados desde Tenerife, son Amparo Martínez, nacida en 1928, e Francisco García, de 1926. Todo un exemplo de superación e vitalidade.

Desta maneira, conclúe a cuarta edición do Nacional que celebra o centro deportivo de Pontemuíños desde a súa apertura, cun ambiente inmellorable e con ganas de repetir esta experiencia en próximas ocasións.

Consulta os resultados completos aquí.