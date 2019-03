Derrota en Puente Genil para un Teucro que ve cada vez máis preto o descenso (25-21)

A permanencia na Liga Asobal complícase seriamente para a Sociedad Deportiva Teucro despois de caer con xustiza na cancha dun rival directo, o Ángel Ximénez de Puente Genil. Este resultado, unido ao triunfo do Cangas na casa ante o Sinfín, deixa aos pontevedreses a 4 puntos da zona de salvación que precisamente marcan os do Morrazo.

Empezou dominando timidamente o Teucro, sobre todo grazas a un bo labor defensivo que permitía encaixar só tres goles nos primeiros 10 minutos, con Lloria acertado ademais en portería, con todo un parcial de 4-0 dos locais fíxolles pasar do 3-4 ao 7-4 mediado o primeiro acto.

A baixada de rendemento fixo a Luís Montes parar o partido na busca de osíxeno e da claridade perdida para tentar bater a un acertado De Hita (4/8 e 50% de acerto en portería nese momento).

Pese ao gol de Samu Gómez e a exclusión de Matheus Costa nada máis retomarse o xogo, o Ángel Ximénez seguiu mandando e levou a súa renda aos 4 goles de distancia. Os pontevedreses xa non defendían co mesmo acerto e a portería víase superada, polo que a desvantaxe mantíñase no tempo de descanso (13-9). Tocaba remontar.

A primeira acción na continuación acabou cun tanto de Poveda para o Teucro, que tentaba meterse de novo no duelo, algo que non permitía o seu rival ao golpear de novo para abrir a ferida ata os 6 tantos (16-10).

Aínda que os de Luís Montes non baixaban os brazos, en ningún momento conseguían rebaixar a barreira dos 5 goles en contra, e o tempo empezaba a pesar como unha laxa. Só se achegaron aos de Puente Genil a falta de pouco menos de dous minutos para o final cun parcial de 0-3 que daba algo de esperanza (24-21) e obrigaba ao técnico local a pedir tempo morto. Con todo era demasiado tarde, e o partido pechouse con resultado de 25-21.

Consulta aquí a acta do Ángel Ximénez-Sociedad Deportiva Teucro.