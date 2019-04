A 'Marea Granate' organízase para subir en Coruxo

Tres triunfos consecutivos na liga meteron de cheo ao Pontevedra na pelexa por entrar no play-off de ascenso, sexto a un só punto do cuarto clasificado, e esa boa marcha nótase en todo o que rodea ao club granate.

As bancadas de Pasarón, a pesar da intensa choiva, presentaron unha boa entrada ante o San Sebastián de los Reyes, con ao redor de 4.000 espectadores, e 7 días antes o desprazamento de afeccionados pontevedreses a Abegondo, para presenciar o duelo ante o Fabril, foi tamén notable.

Esta situación todo apunta terá continuidade na próxima 'final' do equipo equipo adestrado por Luismi, a que lle enfrontará o domingo 14 de abril (18:00 horas) a domicilio ao Coruxo.

A 'Marea Granate' prepárase para reaparecer no estadio vigués do Vao e axudar a sumar tres importantes puntos ante o actual noveno clasificado, xa sexa a través de coches particulares ou no desprazamento organizado polo club.

Neste sentido a viaxe en autocar anunciado polo Pontevedra para os seus afeccionados terá un custo de 15 euros (entrada incluída) para o público adulto e de 5 euros para os menores de 13 anos, con saída ás 16:30 horas do domingo desde o Pavillón Municipal dos Deportes.

Os interesados poderán anotarse nas oficinas do club en horario de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00 horas.