O arxentino Federico Wermbter, aposta do Teucro para a portería

O novo proxecto da Sociedad Deportiva Teucro empeza a tomar forma e despexar incógnitas.

Tras a fichaxe do francés Christopher Corneil para a primeira liña, agora tocoulle a quenda á portería, onde o club xa confirmou a saída de Santana mentres se mantén a dúbida sobre Jorge García Lloria, que aínda non renovou.

Para cubrir ese oco a directiva azul apostou por unha nova promesa arxentina, Federico Wermbter.

O arqueiro arxentino, de 21 anos de idade, chega a Pontevedra procedente do Dorrego da Primeira División do seu país e comprométese co Teucro por dúas tempadas.

Wermbter aterra ademais co aval de Manolo Cadenas, que como seleccionador arxentino incluíulle na lista provisional do combinado nacional para o Mundial de 2019, aínda que finalmente acudiron á cita Matías Schulz e Leo Maciel.

"Progresou moito nos últimos anos e está perfectamente preparado para dar o salto a Europa", asegura o seu novo adestrador, Luís Montes, que ve nel unha "gran proxección".