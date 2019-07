O Peixe Galego ultima fichaxes e renovacións tras confirmar a súa presenza en LEB Ouro

Respiran aliviados no Marín Ence Peixe Galego tras a confirmación por parte da Federación Española de Baloncesto da inscrición do conxunto da Raña en LEB Ouro. Desde a directiva do conxunto morracense estaban seguros de que superaran todos os trámites e reunido todos os requisitos para competir na categoría que lles corresponde por méritos deportivos, pero tras as complicacións dos últimos anos que levaron ao club a liga EBA preferiron ser cautos. "Non queriamos ningún sobresalto, fomos con cautela", explica o membro da xunta directiva, Toño Casal.

Os dezaoito equipos que se gañaron o dereito para competir en LEB Ouro cumpriron os requisitos e finalemente non houbo ningunha sorpresa en forma de renuncia ou exclusión. Onde si houbo cambios é na categoría da que procede o Peixe, que de non ascender tería que afrontar unha tempada infestada de longos desprazamentos que poñerían a economía do club en apertos.

Co aspecto administrativo liquidado, é o momento de centrarse na parcela deportiva. "Levamos xa tempo traballando niso, hai algo avanzado pero aínda non se pode contar. Nos próximos días esperamos ter novidades", confesa esperanzado Casal.

O único que está pechado para a próxima tempada é a continuidade do adestrador Javi Llorente e o seu axudante Diego Gómez, aínda que esperan ampliar o corpo técnico de forma inmediata cun novo preparador que compaxine o seu labor no primeiro equipo cos equipos da base. No referente a renovacións, a extraordinaria tempada realizada polo equipo en LEB Prata que acabou co ascenso a Ouro revalorizou a todos os integrantes do plantel e moitos contan con ofertas doutros equipos. Aínda así, a dirección deportiva confía en reter a algúns deles, cos que aínda están en negociacións.

"Queremos facer o equipo máis competitivo posible pero sen hipotecar o futuro do club", subliña Casal, que asegura que lograr a permanencia sería un logro extraordinario. "Hai presupostos moi altos, o seguinte máis baixo despois do noso duplícanos", ilustra o directivo. Pero o Peixe gárdase un as baixo a manga para completar un persoal competitivo. "Podemos ofrecer unha contorna máis segura", di Casal para convencer a mozos con talento de apostar polo cadro da Raña, onde terán minutos e un adestrador capaz de sacar o mellor dos seus xogadores.

Outro ámbito no que traballan duro estes días é o económico. "Aínda seguimos esperando ás grandes empresas de ao redor para que nos dén un empurrón", comenta Casal con esperanza de asinar un importante contrato de patrocinio.

Algo que non se repetirá en comparación co curso pasado é que a partir de agora os xogadores terán que dedicarse a tempo completo ao equipo. "Necesitamos un persoal de polo menos dez xogadores", detalla Casal, deixando claro que este ano os integrantes do persoal non poderán compaxinar as sesións de adestramento con outro traballo.