A composición do grupo I da Segunda B obriga ao Pontevedra a percorrer máis de 25.600 quilómetros

Kevin Presa sube ao autobús do Pontevedra nun desprazamento a Cáceres CC BY-NC-SA PontevedraViva

O Pontevedra terá que completar esta tempada máis quilómetros que de costume. A insólita composición do grupo I da Segunda B, que por criterios xeográficos adoitaba integrar aos equipos do noroeste peninsular e tamén aos canarios pola súa boa conexión aérea coa capital de España, saltou este ano polo aire coa inclusión do Melilla, que só competira unha vez contra estes clubs, e os tres equipos baleares que, desde a actual división en catro fragmentos da categoría a finais dos oitenta, nunca disputaran partidos de liga regular cos galegos.

Cada verán a confección dos grupos xera polémica entre os equipos da división de bronce do fútbol español e cada federación territorial presenta a súa propia proposta, aínda que sempre adoita aprobarse aquela que encabezan as agrupacións con máis influencia ou apoios. Os equipos galegos propuxeron para a próxima campaña un grupo composto por navarros, castelán leoneses, cántabros, asturianos e galegos. Pero o proxecto fracasou e agora o Pontevedra e os outros tres equipos de Galicia ven obrigados a completar máis de 25.600 quilómetros en desprazamentos que obrigarán a reaxustar a preparación física, as concentracións e mesmo o orzamento, a pesar de que a Federación asegura que as viaxes ás illas non os penalizarán.

A viaxe máis longa que terán que afrontar os de Luismi a próxima tempada é a que os leve a Gran Canaria para disputar o partido contra o As Palmas Atlético. Ao redor 3.600 quilómetros completarán vía aérea, con escala en Madrid, os xogadores granates. Unha planificación similar terá o desprazamento a Melilla. Os 2.500 quilómetros que separan a capital pontevedresa da cidade autónoma e a falta dunha conexión directa desde Galicia obrigará ao club para facer unha parada na capital.

Hai máis opcións para cubrir os 2.600 quilómetros que separan Pontevedra e Mallorca ou Eivissa, debido a que desde o aeroporto de Santiago hai conexións directas con Palma.

A planificación das viaxes e o horario dos partidos influirá tamén nas sesións de adestramento e na preparación dos partidos por parte de Luismi. Será habitual que o equipo parta de Pontevedra os venres para disputar a xornada o domingo. Pero a hora do partido e as conexións aéreas poderían atrasar a viaxe de volta ao luns, co que a rutina habitual de dar descanso ao persoal os martes veríase alterada.

Máis afeito está o club para viaxar a Madrid, onde terá que desprazarse este ano en sete ocasiones. Os 1.200 quilómetros, ida e volta, que separan ambas as cidades percorreranos por estrada. Do mesmo xeito que as súas saídas a Asturias. O Pontevedra visitará catro veces o Principado para cubrir, de media, uns 780 quilómetros en autobús en cada viaxe.

As únicas saídas nas que o Pontevedra non terá que percorrer menos de 250 quilómetros son as visitas ao Coruxo e ao Celta B, debido a que para ir e volver de Ferrol, cidade do outro club galego da categoría, hai que cubrir 260 quilómetros por estrada.

En comparación co curso anterior, o equipo granate percorrerá esta tempada 6.000 quilómetros máis. O ano anterior o volume de quilómetros acumulado quedou en 19.600, pero salvo a Canarias sempre viaxou por estrada. Este curso, polo menos, a viaxe en avión será máis cómodo.