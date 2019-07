España debuta esta tarde en Pontevedra no mundial júnior de balonmán

O Campionato do Mundo de España 2019 en categoría júnior masculina xa é unha realidade. A competición comeza este martes en Pontevedra e Vigo, e desde hai días todo está preparado para acoller ás grandes promesas do balonmán ata o 28 de xullo.

O Pavillón Municipal de Deportes de Pontevedra e o Complexo Deportivo As Travesas de Vigo son as dúas sedes desta cita mundial. Dous recintos con soleira no balonmán español, que saborearon os meles da elite e que agora, do mesmo xeito que ocorreu en 1989, serán testemuñas da confirmación dalgunhas das futuras estrelas deste deporte.

No campionato participan 24 seleccións. Disputaranse 92 encontros ao longo das 13 xornadas de competición, e entre xogadores e corpos técnicos reuniranse en Pontevedra e Vigo 530 participantes, unha cifra que se corta se se ten en conta a presendia de afeccionados procedentes de todos os recunchos do planeta.

A Selección española chega á cita co cartel de favorita e coa intención de revalidar o título de campións do mundo. Os de Isidoro Martínez fixéronse co título en Alxeria 2017 e levar a medalla de ouro #ante o seu público é unha meta moi zumenta. Só Iugoslavia en 1987 e Exipto en 1993 alcanzaron a gloria en casa.

Os Hispanos júnior, cunha xeración que xa logrou ser subcampioa do mundo xuvenil hai dous anos, chegan liderados por dous dos nomes propios deste Campionato do Mundo: Ian Tarrafeta e Mamadou Diocou.

Pero a defensa do título non será tarefa sinxela para a selección española. Seleccións como Eslovenia, vixente campioa de Europa e liderada por un Grega Ocvirk; ou a Francia de Kyllian Villeminot, cunha xeración que quere pechar con éxito unha etapa de formación case perfecta tratarán de poñerllo difícil aos anfitrións.

Portugal chega como a gran 'tapada' a este Campionato do Mundo que se disputará a moi poucos quilómetros de casa, polo que se espera a chegada de moitos afeccionados lusos a terras galegas. Unha xeración sobresaliente de xogadores, con Diogo Silva e Luís Frade á cabeza, que quere asaltar o medalleiro mundial por segunda vez na súa historia, debido a que só lograron o bronce en Arxentina en 1995.

Por outra banda, seleccións como Alemaña, Suecia, Islandia ou Croacia estarán a recado na pelexa por estar en semifinais. O combinado xermano xa foi medalla de bronce no último Europeo, e conta nas súas filas con xogadores que xa foron internacionais absolutos, como Sebastian Heymann.