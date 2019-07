Gómez Noya abandona as Series Mundiais de Edmonton tras caer da bicicleta

A cidade canadense de Edmonton acolleu este domingo a penúltima proba do circuíto mundial de tríatlon, na que Javi Gómez Noya se viu obrigado a abandonar despois dunha caída da bicicleta.

O primeiro tramo de competición non foi o mellor realizado polo equipo español. O primeiro deles, o galego, saíu da auga a máis de 20 segundos do grupo na cabeza, algo que os penalizou no segmento de ciclismo.

Jonathan Brownlee, o belga Van Riel, Vincent Luís, Hauser e Kanute lideraban a proba despois da primeira transición, seguidos no segundo pelotón por Gómez Noya, Fernando Alarza, Mario Mola e Antonio Serrat, pero 29 segundos por detrás, unha desvantaxe que conseguiron reducir uns cinco segundos.

O primeiro en chegar á segunda transición foi Vincent Luís, pero nese momento unha caída en bicicleta alcanzou a Javi Gómez Noya. A pesar de ir a unha velocidade alta, o triatleta non sufriu ningunha lesión, pero, con todo, viuse obrigado a abandonar a competición.

Rapidamente, Brownlee situouse primeiro, seguido por Mola, que, despois de recortar distancias no últimos tres quilómetros e medio, fíxose co segundo chanzo. Terceiro foi o belga Martin Van Riel.

A falta dunha proba para a finalización das Series Mundiais, Gómez Noya ocupa o terceiro posto do ranking con 3.687 puntos. O líder é o francés Vincent Luis con 4.180 puntos.

Os españois Mario Mola e Alarza tamén están a ter bos resultados, o que lles permite ocupar un posto alto nas Series Mundiais. O primeiro deles, impulsado pola prata conseguida na cita canadense, é segundo con 3.783 puntos, mientras que Alarza é cuarto con 3.325.