Oito minutos iniciais de terror permiten ao Racing de Ferrol golear o Pontevedra (4-1)

FERROL: Servicio especial para Pontevedraviva de www.ferrol360.es. Texto de Raúl Salgado y Fotos de Ferrol360.

En fútbol non sempre o marcador reflicte o que sucede nun partido. Na Malata bastaron oito minutos de naufraxio, nos que o Pontevedra ofreceu a súa habitual cara escura de tempadas anteriores lonxe de Pasarón, para sentenciar unha goleada excesiva para o visto logo, especialmente na segunda parte, pero xusta porque o equipo local saíu como hai que facelo ao campo, mentres os de Luismi sesteaban.

Como un boneco de "pim, pam, pum", o equipo granate encaixou tres directos que lle mandaron á lona case sen baixar do autobús. Cando Joselu fixo o cuarto, xusto antes do descanso, a cousa cheiraba a goleada escandalosa e vergonzante, pero polo menos o paso polos vestiarios devolveu a un Pontevedra ferido no seu orgullo e disposto a limpar a súa deteriorada imaxe, deixando o resultado nun accidente futbolístico do que extraer conclusións para o futuro, porque o que está claro é que unha posta en escena tan lamentable como a desta ocasión non pode repetirse.

A volta á rutina, aínda que pareza mentira, ten compoñente relacionado coa maxia. O reencontro co que gusta e con quen gusta; no caso do fútbol, entre outros aderezos, ese resaibo a final de verán. Bronceado, xente que non pode acudir habitualmente ao estadio.

Con bo ambiente para as datas que marca o calendario, A Malata vestiuse de día grande. Reafirmou unha aposta por aferrarse a unha categoría que coñece historicamente. Acaba de volver e quere apropiarse o Racing canto antes desa praza.

Para confirmar que nada é pésimo ou marabilloso ao primeiro de vez, o cadro de Emilio Larraz sacudiuse o mal comezo ligueiro. Fixo axitar as palmas como ninguén esperaría: nada menos que tres goles en apenas oito minutos.

Bastaron os 60 primeiros segundos para que Bruno Rivada deixase claro que veu a brillar. Sensación en pretemporada xunto a novísimos como Tavares, seu foi o de inicio. Minuto de arranque. Un disparo letal que fixo esquecer un balón enmarañado previo.

O Racing entregouse a un modelo reconocible, con Joselu de referencia no seu extremo máis avanzado. Tan reconocible como para conceder ao seu capitán o espazo e o guion que precisaba. Pablo Rey foi líder e autor dos dous tantos seguintes.

O terceiro, penalti de libro. Se o 1-0 aflorou máis por calidade que por sorte, que tamén é necesaria, o xogo inmediatamente posterior exhibiu a un once verde pretendidamente desmelenado. Atrevido ante un Pontevedra con fraquezas. Ao fío do descanso, Joselu, áxil desde outro oco, rematou á escuadra. A vestiarios con ovación.

O Pontevedra non dispuxera practicamente de segundos tan sequera para situarse no tapete, aínda que o período final non regalou moitas alteracións. Tentou cegar a vía de nutrición cara ao ariete de Palmeira, pero o almorzo de Pablo Rey fora suficientemente forte.

Con boa parte da engrenaxe pendente de revisión, o Racing puido alardear dunha mellora colectiva. E concedeu, pero os de Luismi non replicaron con suficiente maldade. Houbo máis na segunda parte, non é menos certo. A formación visitante botou o resto con cambios e acabou abrindo a súa conta case como anécdota no 59.

A polivalencia de Pau Bosch e unha defensa de menos a máis axudaron a desembocar na meta. Diego Rivas chegou ao seu listón coñecido e a sala de máquinas habilitouse fronte ao repunte pontevedrés de articulación máis empeñada en ver a luz. Excelente debut local que deixará confianza á espera de consolidar o Racing que todos queren.

FICHA TÉCNICA:

RACING DE FERROL (4): Diego Rivas, Pau Bosch, Garrido, Fornos, Bruno Rivada, Dani Abalo (Fer Beltrán no 86), Rodellar, Tavares, Pablo Rey, Joselu (Juan Antonio no 76) e Álex López (Armental no 70)

PONTEVEDRA CF (1): Edu, Nacho López, Víctor Vázquez, Pol Bueso, Álvaro Naveira (Álex González no 45), Jesús Berrocal, Sa Ndiaye (Álex Fernández no 56), Álvaro Bustos, Jorge Romay, Javi Pazos e Adighibe (Pedro Vázquez no 45)

GOLES: 1-0, Bruno Rivada, minuto 1; 2-0, Pablo Rey, minuto 5; 3-0, Pablo Rey de penalti, minuto 8; 4-0, Joselu, minuto 44; 4-1, Víctor Vázquez, minuto 59

ÁRBITRO: Pedro Eugenio Muñoz (Madrid), que amoestou aos locais Pablo Rey no minuto 34, Garrido no 41, Rodellar no 72 e Fornos no 74 e aos visitantes Álvaro Bustos no 17, Adighibe no 45 e Pol Bueso no 88.

INCIDENCIAS: Campo da Malata (Ferrol). 2.000 espectadores, cuns 200 afeccionados visitantes.

