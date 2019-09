O Cisne máis ambicioso inicia a liga coa visita ao Novás

Coa satisfacción do nomeamento do seu adestrador como seleccionador nacional xuvenil, o Cisne afronta a primeira xornada de liga. Será este sábado ás 18 horas no Rosal contra o Atlético Novás. "Despois de mes mes e medio de preparación estou encantado de que empezo xa a liga", declarou o técnico branco.

Aínda que o adestrador confía plenamente no seu plantel e está convencido de mellorar os resultados da campaña anterior, Jabato recoñece que a categoría "é unha incógnita". "Está todo tan igualado que como te distraias métesche un trompazo", engade.

A pesar das dificultades que atravesará o equipo durante a tempada, admite Jabato que o equipo deu "un salto competitivo este ano", pero o preparador non quere falar de fase de ascenso. "O equipo está orientado á base, non me expoño o play- off, pero imos ir partido a partido".

Unha das claves da tempada estará en recuperar a fortaleza como local e ser menos irregulares a domicilio. "A todos os equipos cústalles gañar fóra. É certo que a mocidade do noso equipo penalizounos un pouco", admite Fernández.

Sobre a súa contratación como seleccionador xuvenil, Jabato recoñece que "non mo esperaba. Fun a varias cocentraciones, pero o ano pasado renunciei a algunhas e tampouco me esperaba uns cambios tan profundos". O próximo verán, o técnico vigués competirá coa selección no Europeo e ao seguinte, mundial.