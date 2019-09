Partido sen defensas con superioridade do Cisne sobre Alarcos (34-29)

Partido entre Cisne e Alarcos no CGTD © Diego Torrado Partido entre Cisne e Alarcos no CGTD © Diego Torrado Partido entre Cisne e Alarcos no CGTD © Diego Torrado

Tres puntos de ouro e moito mérito para o Cisne fronte a un dos claros candidatos ao ascenso como é o Alarcos Ciudad Real. Os brancos venceron con autoridade, aínda que con menos tranquilidade do que reflicte o marcador final, nun partido marcado pola escasa intensidade defensiva de ambos os equipos, máis ocupados nas accións de ataque.

Primeiros minutos de imprecisións, erros e perdas de balón de ambos os equipos, situación que rompeu Alarcos para poñerse por diante no marcador, aínda que sempre con diferenzas mínimas e levar a remolque aos locais ata preto do ecuador do primeiro tempo.

Os de Jabato aproveitaron a exclusión de Héctor González para facer un parcial de 3-0 e poñerse por diante no marcador coa que sería a súa máxima vantaxe (8-6) e pasar a dominar o xogo.

Pero erros nalgunhas accións individuais que terminaron con lanzamentos precipitados, impediron o despegamento do cadro local, que vía como unha nova exclusión, neste caso nas súas filas, permitiría aos castelán-manchegos neutralizar a curta renda en apenas un minuto tras ser excluído Iván Calvo (10-10) a falta de nove minutos para o descanso.

A partir de aí, cada gol do Cisne era inmediatamente respondido por Alarcos, chegándose ao descanso con empate (14-14) e as espadas no alto.

A segunda parte mantivo a tónica de igualdade, cun Cisne que pronto recuperaba a renda de dous, pero novamente durmíase, permitindo a reacción visitante nun parcial de 0-3 para poñerse de novo con vantaxe mínima (17-18) no minuto 36.

O dominio duraríalle a Alarcos xusto catro minutos, que serían os que tardaría o Cisne en volver mandar, da man dun poderoso David Chapela (9 goles), ben secundado por Andrés Sanchez (8 goles). A tímida defensa visitante era incapaz de frear lanzamentos e penetracións de ambos os laterais, pero como nese mesmo aspecto tampouco os de Jabato estaban especialmente intensos, as vantaxes mínimas e empates volveron sucederse sen que ningún equipo acabase de impoñerse.

Non sería ata os 10 últimos minutos cando o Cisne lograse abrir brecha. Fíxoo precisamente con goles de David Chapela e Andrés Sánchez, para poñer o 28-25 no luminoso.

Empeñados en non sentenciar, o Cisne cometeu ata tres erros en ataque consecutivos que deron aire a Alarcos, pero aos casteláns tremeulles o pulso e non aproveitaron esas facilidades, sendo os de Jabato os que mesmo se foron cun novo tanto para poñer a diferenza en catro (31-27) cun tanto de José Leiras.

Quedaban pouco máis de seis minutos e a Alarcos xa non quedaron forzas, pero especialmente ideas, para reaccionar. Incluso a diferenza subiu nun gol máis para quedar nese 34-29 final, que tamén resulta interesante de cara ao parcial entre ambos os equipos.

Consulta a acta do partido Cisne-Alarcos na web da RFEBM.