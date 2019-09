Nomean seleccionador nacional xuvenil ao adestrador do Cisne, Jabato

Finalizada a tempada estival, a dirección deportiva da Real Federación Española de Balonmán anuncia cambios nos bancos das categorías inferiores das seleccións nacionais. Un deses cambios afectan directamente o balonmán pontevedrés posto que o adestrador do Cisne, Javier Fernández "Jabato", relevará a Alberto Suárez no seu cargo de seleccionador do combinado xuvenil.

"Estou moi contento", recoñeceu o técnico, que poderá compatibilizar o seu novo posto coa dirección do equipo branco na División de Honra Prata do balonmán nacional que bota a andar este sábado.

No seu comunicado, a federación engade que "o actual técnico do Cisne estará acompañado por Alejandro Mozas, do Ford Alisauto Torrelavega e técnico do último ascenso do Club Balonmán Alcobendas á liga ASOBAL, como segundo adestrador". Ademais, no combinado junior Rodrigo Reñones, do Liberbank Cantabria, releva a Isidoro Martínez; e na categoría Promesas, Daniel Sánchez-Nieves ocupará o cargo que deixa Francisco Martí.