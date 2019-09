Derbi de contrastes na primeira rolda da Copa do Rei de balonmán

Javier Fernández 'Jabato' e Luis Montes, adestradores de Cisne e Teucro © Cristina Sáiz Javier Fernández 'Jabato' e Luis Montes, adestradores de Cisne e Teucro © Cristina Sáiz

A División de Honra Prata fai un alto no camiño esta fin de semana, pero o balonmán estará máis presente que nunca este sábado na cidade do Lérez porque a primeira rolda da Copa do Rei, que se disputa ás 20 horas deste sábado, deparou un atractivo duelo de rivalidade entre os dous equipos pontevedreses.

Teucro e Cisne miden forzas inmersos en dinámicas completamente opostas e o desenlace do derbi pode resultar decisivo no devir da tempada de calquera dos dous conxuntos. "Sempre é un partido especial", recoñecen os dous adestradores, Luís Montes e Javier Fernández, 'Jabato'.

Por masa social e historia, o equipo azul é o principal equipo da cidade. Pero chega ao derbi en horas baixas. Os de Montes caeron este ano á segunda división do balonmán nacional, perderon estrepitosamente no último partido de liga, atravesan problemas institucionais e teñen un persoal con poucos xogadores locais.

Pola contra, o proxecto do Cisne está en crecemento, os brancos contan os seus partidos por vitorias, contan cun bloque cohesionado con moitos xogadores da cidade e están decididos a dar un paso á fronte este ano na competición. "Nestes partidos dá igual que teñas o vento a favor ou en contra, as forzas iguálanse", asegura Jabato.

"Queremos reivindicarnos, non somos tan malos", advirte o adestrador teucrista, que ve ao seu equipo desexoso de demostrar que o ocorrido contra o Villa de Aranda foi só un accidente. "Vimos dun partido horrible e queremos cambialo", engade.

Con todo, Montes é consciente de que este derbi "chega pronto, estamos en construción e non daremos a nosa mellor versión ata dentro dunhas semanas", recoñece. Pola contra, ve ao rival nun bo momento. "O Cisne está ben, xoga de memoria e ten unha primeira liña de ataque das máis potentes da liga. Tamén os seus porteiros son fortes", eloxia o preparador.

"O Teucro é unha incógnita e iso pode favorecerlles", confesa o técnico cisneísta, quen se viu obrigado esta semana a dedicar máis horas ao scouting do rival porque "é un equipo novo e hai que traballar máis para coñecelos". Sobre as bonitas palabras que dedicou Montes ao nivel do seu persoal, Jabato sostén que "eu podería dicir o mesmo do Teucro".

Para Jabato, a clave do partido non estará no talento individual senón no xogo colectivo. "Temos que controlar esa adrenalina de máis, a ansiedade e non saírse do guion aínda que veñan mal dadas", expón o adestrador branco. Pola contra, para Montes, as opcións de vitoria do seu equipo pasan polo rigor defensivo. "Temos que defender ben e parecernos ao equipo que gañou en Málaga, aos que deixamos en 19 goles", esixe aos seus.

Un aspecto que xogará un papel fundamental no desenvolvemento do xogo e que, por moito que o desexen, os adestradores non poden controlar será o papel das afeccións. "Hai dous anos vivíronse dous derbis preciosos no Municipal, oxalá volva repetirse ese ambiente", confesa Montes. "Haberá poucos partidos tan bonitos como este, é unha oportunidade para os afeccionados", conclúe Jabato.