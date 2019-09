Pesadelo dun lamentable Teucro ante o Villa de Aranda (23-33)

Partido entre Teucro e Villa de Aranda no Pavillón Municipal © Diego Torrado Partido entre Teucro e Villa de Aranda no Pavillón Municipal © Diego Torrado Partido entre Teucro e Villa de Aranda no Pavillón Municipal © Diego Torrado

Imposible describir a actuación do Teucro con outro termo que non sexa "desastre". Negado en ataque e perdido en defensa, o partido do equipo azul foi un continuo cúmulo de despropósitos. Incapaz ante unha defensa intensa, pero nada do outro mundo, como a do Villa de Aranda, os locais eran unha coadeira ata o punto de que o seu porteiro unicamente puido deter un lanzamento dos que fixeron os casteláns en toda a primeira parte.

Foron 60 minutos de pesadelo para os afeccionados locais, que tentaron levantar aos seus sen conseguir máis que accións illadas individuais de Cristopher Corneil como cravo ardendo ao que asirse para manter a esperanza dunha complicada remontada no segundo tempo.

Porque desde o asubío inicial Villa de Aranda foi dono e señor. O Teucro fixo un solitario gol nos primeiros once minutos. Para entón os visitantes levaban xa seis. O resto do partido ata o descanso foi un querer e non poder por parte do conxunto de Luís Montes, que o máximo que conseguiu foi colocarse momentaneamente a tres (9-12), no minuto 24, para encaixar a continuación un desolador parcial de 0-4 e irse ao descanso sete abaixo (9-16) e unha imaxe máis que preocupante.

Lonxe de mellorar as cousas tras o descanso, a segunda devolveu a pista a un Teucro que aínda foi a menos. As variantes tácticas que tentou o técnico local eran facilmente superadas polos homes dun Villa de Aranda crecido e confiado nas súas posibilidades, moi superior sempre a un conxunto azul que era unha caricatura.

O pesadelo aumentaba a medida que transcorrían os minutos, na mesma medida que crecía a diferenza no marcador (14-23 aos 40 minutos, 15-26 aos 45 minutos e 17-29 a falta de 10 minutos para o final).

Eran nenos contra homes. Poucas veces o Municipal pontevedrés viviu un partido no que o seu equipo dese tal sensación de impotencia ante un rival, nin tanta falta de recursos de xogo.

Só faltaba coñecer a diferenza final. Foi de 23-33, case era o de menos, porque Villa de Aranda apiadouse e levantou o pé. Queda moito por traballar, porque, ou moito cambia o decorado, ou todo apunta que a actual pode ser unha tempada insoportablemente longa.

Consulta a acta do partido Teucro-Villa de Aranda na web da RFEBM.