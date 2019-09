O Teucro pasa a primeira proba en Honra Prata ante o Ciudad de Málaga (19-23)

Termináronse as vacacións para o Teucro, que, esta fin de semana, estreouse en División de Honra Prata. Para iso, tocoulle viaxar a Andalucía, onde o recibiu o recentemente ascendido Ciudad de Málaga. Os pontevedreses eliminaron a incógnita do primeiro partido e, cunha plantilla totalmente renovada, conseguiron empezar o ano con bo pé á conta dun prometedor Málaga ao que, con todo, quédanlle detalles por puír.

Moitos erros de cara a portería por parte de ambos os equipos foron responsables dos poucos goles que se anotaron durante a primeira metade do encontro. Aínda podendo xerar ocasións de lanzamento, non lograron materializalos. Con todo, o Teucro conseguiu, durante os primeiros 30 minutos, manter unha lixeira vantaxe no marcador de 2-3 tantos e, aínda que non chegasen a despegarse máis diso, a sensacións eran de superioridade. Descanso e 8-10 no electrónico.

A segunda parte foi outro cantar. A pesar de que durante os primeiros 3 minutos mantívose a mesma dinámica da anterior, a partir deste, o Ciudad de Málaga puido, non só empatar o partido no 7', senón tamén darlle a volta á situación e, tras realizar un parcial de 7-4 en nove minutos, adiantarse no marcador. Con todo, cando peor o estaban a pasar os de Luís Montes, lograron volver dominar a partir dunha sólida defensa central e determinantes intervencións da súa recente fichaxe en portería, Edu Salazar. Tanto que, nos dez minutos seguintes, a vantaxe visitante ascendía a seis goles (15-21) e, aínda que os malagueños conseguisen maquillar o marcador nos compases finais, serían os teucristas os que acabarían levándose, finalmente, o gato á auga e os dous primeiros puntos da tempada (19-23).

Os de Luís Montes deben centrarse agora no seguinte reto, xa que a próxima fin de semana recibirán ao Villa de Aranda no Municipal de Pontevedra.

Consulta a acta do Ciudad de Málaga-Teucro.