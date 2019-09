Nikola Perovic resolve os seus problemas co visado e incorpórase xa ao Teucro

O teucrista Nikola Perovic xa está en Pontevedra despois de resolver os seus problemas co visado © SD Teucro

Un mes despois do inicio dos adestramentos de pretemporada do Teucro, o serbio Nikola Perovic únese ao grupo que adestra Luís Montes despois de arranxar os problemas co visado que atrasaron a súa incorporación e lle impiedieron participar co conxunto azul nos primeiros partidos de preparación.

"Gustaríanos telo antes connosco pero as cousas son como son e xa non lle podemos facer nada. Traballaremos ao máximo para que Perovic adáptese ao equipo canto antes e poida chegar ás primeira xornadas en condicións de achegar o que queremos del", declarou este luns o técnico teucrista. O xogador chegou onte a Pontevedra e unirase de forma inmediata ás rutinas do equipo, que ultima a súa posta a punto para o debut en liga de dentro de dúas semanas en Málaga.

Perovic é un especialista de primeira liña, mide 195 centímetros e pesa 95 quilos, que se caracteriza pola súa capacidade defensiva no posto de central, aínda que en ataque sobresae como lateral esquerdo. Procedente do MRK bosníaco, este serbio de 26 anos asinou co Teucro por unha tempada con opción a unha máis.