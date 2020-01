Perovic, ausente dos adestramentos, negocia a súa saída do Teucro

As horas de Nikola Perovic no Teucro están contadas. O lateral serbio atópase agora mesmo en proceso de negociación para a rescisión do contrato que une a ambas as partes ata o final de tempada.

O conxunto que dirixe Luís Montes regresa esta tarde aos adestramentos despois do parón invernal para preparar o regreso á competición, no que o equipo azul tentará reconducir a marcha despois dun primeiro tramo de liga irregular.

Procedente do MRK Sloga bosníaco, Perovic nunca chegou a encaixar nos esquemas do Teucro. Chamado a ser unha peza fundamental no xogo ofensivo, os seus problemas co castelán e o atraso da súa chegada por problemas co visado, complicaron a súa adaptación e a irregular marcha do equipo tampouco axudou a este serbio nado en 1992 e de 195 centímetros de altura.

O lateral asinara por unha tempada con opción a outra, pero salvo que non consigan poñerse de acordo, Perovic non volverá vestir a camiseta azul.