Gómez Noya volverá competir con licenza galega no 2020

Gómez Noya nas Series Mundiais de Yokohama © Delly Carr / ITU Media O novo equipo de tríatlón do CGTD presentouse este martes © PontevedraViva

O pentacampeón do mundo de tríatlon, Javier Gómez Noya, volverá competir con licenza galega a partir de xaneiro do 2020. Así o confirmou o presidente da Federación Galega de Tríatlon, Gonzalo Triunfo, despois do acto de presentación da sección de tríatlon do CGTD que tivo lugar este martes en Pontevedra. Por motivos administrativos, o deportista rematará o ano con ficha nacional para incorporarse logo á disciplina da Fegatri.

O propio presidente xa confirmara a PontevedraViva no mes de xullo que a Federación estaba en negociacións co triatleta afincado en Pontevedra para que volvese competir con ficha federativa galega. O nomeamento nese mesmo mes do seu adestrador, Carlos David Prieto, como director técnico do ente autonómico así como a entrada dunha nova directiva e a saída de Omar González do organigrama do combinado co que o triatleta do Fluvial de Lugo tivera discrepancias terminaron por achegar de novo a Gómez Noya a Galicia.

"El seguiu adestrando en Pontevedra e competindo co seu club", puntualizou Gonzalo Triunfo. A única diferenza é que a partir de agora a Fegatri beneficiarase tamén dos logros obtidos polo pentacampeón nos campionatos nacionais nos que participe.

No acto deste martes, o secretario xeral para o deporte, José Ramón Lete lasa, agradeceu a presenza do triatleta nado en Ferrol na presentación do equipo galego. "Nunca deixou de estar, pero agora farao de forma máis clara", remarcou.

A renuncia de Gómez Noya á licenza federativa galega produciuse en marzo do 2016 por "uns feitos moi graves acontecidos contra a miña persoa de certa persoa que representa á federación", publicou naquela época La Voz de Galicia. Cos cambios no organigrama federativo, as relacións normalizáronse e o triatleta máis laureado de todos os tempos volve lucir o escudo galego.