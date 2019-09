O Arxil cae diante do Zamarat no partido de presentación ante o seu público (48-63)

Amistoso entre o Arxil e o Zamarat no CGTD © CB Arxil Amistoso entre o Arxil e o Zamarat no CGTD © CB Arxil

O Arxil encaixou unha nova derrota no encontro de presentación diante do seu público que tivo lugar o sábado no CGTD.

A pesar da boa imaxe mostrada polas verdes, o Zamarat, da máxima categoría nacional de baloncesto feminino, fixo valer a súa condición de equipo de superior categoría para superar ás locais, que aínda non saben o que é gañar nesta pretemporada a pesar de que desde o club destacan as boas sensacións que están a exhibir as mozas de Mayte Méndez.

As visitantes, que contan os seus partidos preparatorios por vitorias, sorprenderon cun irresistible primeiro cuarto no que sentenciaron o partido cun 8-29. As verdes lograron refacerse no seguinte período ao asinar un 21-26, deixando un desigual 29-55 no luminoso ao descanso.

A segunda parte volveu estar disputada aínda que as de Zamora seguiron dominando o xogo. O terceiro cuarto pechouse cun 15-19 e o cuarto, 12-18, que deixou o resultado final en 48-63.

"A pesar da derrota, o CB Arxil volveu agradar ao seu público", explican desde a directiva do club, que ven ao primeiro equipo preparado para iniciar a liga dentro de dúas semanas.