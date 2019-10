A choiva obriga a reformular o Pro Tour de tríatlon, que se concentra nunha intensiva xornada de sábado

Xornada previa ao Pro Tour de tríatlon © Cristina Saiz Javi Gómez Noya e Miguel Anxo Fernández Lores na xornada previa ao Pro Tour © Cristina Saiz

Cambio de plans para a estrea do Pro Tour de tríatlon en Pontevedra. As malas previsións meteorolóxicas que se esperan para o domingo obrigaron a variar a programación prevista e cancelar a segunda xornada de competición, concentrando toda a actividade nun 'súper-sábado'.

A Federación Española de Tríatlon tomou este decisión co obxectivo de protexer o espectáculo e á impresionante nómina de deportistas rexistrados, entre os que se atopan os campións mundiais Javier Gómez Noya, Mario Mola e Iván Raña, medallistas como Fernando Alarza e grandes nomes como Antonio Serrat, Ainhoa Murúa, Anna Godoy, Sara Guerrero e Tamara Gómez, entre outros.

Desta forma, a competición elite, cos 40 mellores triatletas nacionais do ano en categoría feminina e masculina, dará comezo xa na matinal deste sábado 12 de outubro, coa disputa de dúas semifinais femininas (12:00 horas) e outras dúas masculinas (13:00 horas) en formato supersprint (200 metros de natación, 10 quilómetros de bicicleta e 2 quilómetros de carreira a pé).

De aí os 10 mellores de cada semifinal máis os 4 mellores tempos (24 triatletas por categoría), clasificaranse para as finais, compostas por dous tríatlon supersprint consecutivos e que terán lugar en horario de tarde (17:15 horas a feminina e 18:45 horas a masculina).

"É un formato diferente, moi rápido e curto que non se adapta moito ás miñas condicións, pero é moi espectacular para o público", asegura Javi Gómez Noya, que estará na liña de saída principalmente polo que para el supón competir na casa. "Facelo na casa é unha motivación e quizais o motivo principal polo que estarei na saída", recoñeceu na xornada previa á competición.

O campionísimo galego non se ve para disputar a vitoria, pero defende que dará todo o que leva dentro. "Non teño ningunha expectativa máis aló de ser parte da proba. Non é a miña distancia, non é o momento da tempada idóneo pero unha vez que saes tentar facelo o mellor posible", defendeu ante os medios de comunicación.

Así o cre polo gran nivel que haberá na liña de saída, e que converte o Pro Tour de Pontevedra en "case como unhas mini World Series", recoñeceu o primeiro campión do Mundo nacional, Iván Raña.

O outro ouro mundial, o mallorquín Mario Mola, ve no Pro Tour "una carrera muy exigente y dura, pero tener la ocasión de competir con compañeros y amigos en una prueba tan emocionante va a ser una oportunidad de que la gente disfrute", asegurou.

Tamén será emocionante a carreira feminina, onde "es la primera vez que nos juntamos casi todas las triatleas españolas, y creo que va a ser muy bonito y emocionante", defendeu unha das máximas favoritas á vitoria, Anna Godoy.

Todas as carreiras concentraranse na contorna da Ponte dos Tirantes, nun circuíto técnico pero bonito para o espectador, segundo a opinión dos protagonistas.

A xornada complétase coa celebración do Campionato de España de Tríatlon Contrarreloxo Individual (15:00 horas), no que participarán deportistas de grupos de idade.