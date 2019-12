O Peixe Galego non pode co Almansa e suma unha nova derrota (74-79)

O Peixe Galego recibiu esta fin de semana ao Almansa no pavillón da Raña coa intención de conseguir unha vitoria que lle pemitiera seguir pelexando pola permanencia na liga LEB Oro.

O partido comezou mal para os de Marín que permitiron ao seu rival irse por diante no marcador durante os primeiros 10 minutos e chegar ao final do primeiro cuarto cun resultado de 18-26 que se viu reducido nun punto ao comezo do segundo. Con Noguerol e Doorson liderando ao Peixe, conseguían non só igualar por primeira vez o partido, senón poñerse cinco puntos por diante do seu rival. Con todo, a pesar de levar a iniciativa durante practicamente todo o segundo cuarto, nos últimos minutos o Almansa volveu meterse no partido poñendo o marcador ao seu favor antes de chegar ao descanso (42-45).

Durante o terceiro cuarto mantívose a tónica da igualdade por momentos, xa que eran os de Marín os que cometían máis erros nos lanzamentos que terminaban beneficiando ao seu rival, que volvía afastarse en sete puntos, reducidos a catro despois do triplo encestado por Joel Hernández. A pesar da boa imaxe que estaba a dar o Peixe, nos últimos compases a balanza foise decantando para o conxunto visitante cun resultado desfavorable de 56-62 pero con todo por decidir no últimos dez minutos.

Chegaba o último cuarto e o Peixe non se rendía en conseguir a vitoria a pesar dos erros. O Almansa ampliaba a súa vantaxe en 11 puntos, pero enseguida aparecian Saunders e Badmus para reducir o parcial en 5 a falta dun minuto para a conclusión do partido. Finalmente, os locais só puideron evitar que a diferenza no luminoso fose maior e o partido concluíu cun inxusto 74-79.

Consulta as estatísticas do Marín Peixe Galego-Almansa na seguinte ligazón.