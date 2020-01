Pontevedra reforza a súa aposta polo ciclocrós e mira cara ao Mundial de 2024

Presentación do Campionato de España de Ciclocrós © Cristina Saiz

A Illa das Esculturas prepárase para acoller a fin de semana, o sábado 11 e o domingo 12 de xaneiro, o Campionato de España de Ciclocrós máis concorrido da historia, con 820 ciclistas rexistrados nas diferentes categorías.

O Concello de Pontevedra foi escenario este xoves da presentación do evento, que se realiza na Boa Vila por segundo ano consecutivo, nunha ocasión na que os responsables municipais e das federacións galega e española de ciclismo reafirmaron a súa aposta para que a cidade acolla grandes eventos desta especialidade nos próximos anos.

Tras acoller probas da Copa Galicia, o Campionato Gallego, Campionato de España e Copa de España, o seguinte paso será a organización en outubro dunha proba de categoría C1 de nivel internacional como requisito previo a presentar candidatura para optar a unha Copa do Mundo, tal e como xa se recoñeceu previamente.

Pero non é o último paso na folla de ruta marcada, xa que Pontevedra mira de esguello cara ao Campionato do Mundo de Ciclocrós de 2024/2025. "Vamos a seguir nesa liña de traballo", confirmou o presidente da Federación Galega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz.

"Lo que está claro es que hay una apuesta clara por el ciclocross en Pontevedra"

, recoñeceu á súa vez o presidente da Federación Española, José Luis López Cerrón prometendo todo o apoio posible neste proceso. "Ojalá que en dos años podamos tener aquí una Copa del Mundo, porque hace muchos años que no tenemos una en España", sinalou o dirixente.

Antes de todo iso toca gozar dun Campionato de España que promete espectáculo e no que "esperamos estar á altura", sinalou o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores.

A competición terá lugar nun circuíto renovado, de 3.100 metros que se completará en sentido inverso ás agullas do reloxo, máis complicado tecnicamente para os deportistas que o de hai un ano e accesible para o #gozar do público.

En canto á programación, abrirán fogo ás 9:00 horas do sábado os ciclistas Máster 50 e 60 masculinos, seguindo ás 10:20 horas os Máster 40, ás 11:45 os Máster 30 e ás 12:50 horas as cadetes e máster femininas. Para a tarde quedan as categorías cadete masculina (15:30) e júnior masculina (16:20). O domingo pola súa banda será quenda das carreiras máis esperadas, a sub-23 masculina (10:00 horas), elite e sub-23 feminina (11:30) e a categoría elite masculina (13:30 horas).