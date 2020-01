Repetir as 8 medallas de 2019, obxectivo de Galicia no Nacional de Ciclocrós de Pontevedra

Presentación da Selección Galega de Ciclocrós que competirá no Nacional © Cristina Saiz

O Campionato de España de Ciclocrós déixase notar xa na cidade, a poucas horas de que comecen as carreiras no circuíto da Illa das Esculturas.

Ademais dos adestramentos deste venres no circuíto, a xornada previa ao Nacional serviu para presentar oficialmente á Selección Galega que defenderá o pavillón local a beiras do río Lérez.

O Teatro Principal foi escenario dunha foto de grupo cos 35 ciclistas seleccionados polo combinado autonómico nas categorías Cadete, Júnior, Sub-23 e Elite.

O obxectivo, complicado, será repetir as 8 medallas que logrou Galicia o pasado ano, tamén en Pontevedra, con catro ouros, dúas pratas e dous bronces.

A primeira xornada do Campionato de España de Ciclocrós comezará ben pronto, ás 9:00 horas do sábado cos ciclistas Máster 50 e 60 masculinos, seguindo ás 10:20 horas os Máster 40, ás 11:45 os Máster 30 e ás 12:50 horas as cadetes e máster femininas. Para a tarde quedan as categorías cadete masculina (15:30) e júnior masculina (16:20). O domingo pola súa banda será quenda das carreiras sub-23 masculina (10:00 horas), elite e sub-23 feminina (11:30) e a categoría elite masculina (13:30 horas).