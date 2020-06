Boxeo sen contacto na nova normalidade do Team Thunder

Os deportes de contacto aínda non están permitidos para evitar posibles contagios por Covid-19, pero estas restricións non implican que non se poida traballar o boxeo. O Team Thunder de Marín leva dúas semanas de adestramento nas instalacións municipais de San Pedro, nas que o combate foi substituído por sesións de mellora da técnica mesturadas con exercicios de forza e resistencia.

En grupos de seis deportistas, en horarios de mañá e tarde e cun distanciamento superior aos dous metros que marcan os protocolos sanitarios, os púxiles levan a cabo adestramentos de escola de boxeo.

Como mostra de agradecemento ao poboo marinense, desde o club que dirixe Aarón González convidan a todos os veciños a abandonar o sedentarismo do confinamento, contactar con eles e probar a experiencia do boxeo sen contacto.