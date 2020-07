Confirman a Pontevedra como sede do Nacional Sprint de Tríatlon, con Gómez Noya e Mola como principais reclamos

É oficial. Pontevedra será sede os días 22 e 23 de agosto do Campionato de España Sprint de Tríatlon.

A Boa Vila, tal e como informou PontevedraViva, era a principal candidata a acoller o evento tras a reunión da asemblea federativa, pero non foi ata este venres cando o organismo deportivo confirmou a designación na publicación do novo calendario competitivo nacional para o tramo final de 2020.

"Falabamos do ProTour a principios de ano pero viuse un todo abaixo co Covid e entendemos que este é un campionato que atrae", sinalou respecto diso o concelleiro de Deportes, Tino Fernández, tras facerse oficial a noticia e só un día despois de dar o OK definitivo á súa organización, sempre baixo estritas medidas de seguridade e supeditado a que non se produza un rebrote nas próximas semanas.

Será ademais unha cita de moi alto nivel, xa que ante a falta de competicións e a necesidade de rodarse "van estar os mellores", confirmou o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores en relación á gran figura local, Javier Gómez Noya, e tamén ao mallorquino e campión mundial Mario Mola, pendentes aínda do calendario internacional pero para quenes o Nacional Sprint pódelles servir de rodaxe pensando na posible continuación das Series Mundiais. Non se descarta ademais a presenza doutras figuras locais como Pablo Dapena, a pesar de non ser a súa mellor distancia xa que este campionato conta cun percorrido de 750 metros de natación, 20 quilómetros de ciclismo e 5 quilómetros de carreira a pé, moi diferente á media e longa distancia na que afai competir o pontevedrés.

Segundo informou a Federación Española, o Campionato de España Sprint disputarase para as categorías cadete, junior, elite e sub23 por unha banda, previstas para o día 22, e Grupos de Idade e Paratriatlón por outra, reservando para eles o domingo día 23.

En canto á seguridade, modificáronse os criterios de participación en elite e sub23, júnior e cadete, reducíndose as saídas a un máximo de 75 deportistas. Así mesmo favorecerase a participación dos equipos mellor posicionados na Clasificación Nacional de Clubs modificando os criterios de participación en elite, e modifícanse os mesmos para a categoría cadete establecendo series clasificatorias en horario de mañá con final directa pola tarde, cun máximo de 50 deportistas.