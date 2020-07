Cristian Remeseiro dá continuidade ás renovacións e ascensos desde o filial no Teucro

A Sociedad Deportiva Teucro confirmou a renovación e ascenso desde o filial ao primeiro equipo de Cristian Remeseiro.

O extremo esquerdo convértese así no cuarto xogador que a pasada campaña pertencía ao filial e que será integrante para todos os efectos do plantel de División de Honra Prata.

Remeseiro cumprirá así o seu cuarto ano no club, ao que chegou en idade xuvenil e no que foi ascendendo ata compaxinar aparicións co primeiro e segundo equipo nos últimos meses.

"Seguirá formándose e collerá experiencia para converterse nun xogador fundamental para o club", sinala o Teucro sobre os obxectivos que persegue esta renovación.

RENOVACIÓN @CRemeseiro3 firma su cuarta temporada consecutiva. "Me siento cómodo, Pontevedra es una ciudad ideal para vivir y el club siempre me ha dado facilidades de todo tipo”

— S.D. Teucro (@sdteucro) July 22, 2020

O xogador pola súa banda asegura que "formar parte do primeiro equipo é o obxectivo que buscaba e quería conseguir desde que cheguei aquí". Agora, conseguido ese particular ascenso, xa pensa nunha tempada que "vai ser como a do ano pasado, moi dura e moi igualada, máis se cabe con está especie de Maind Round que se xoga este ano e que nos obriga a ser regulares", explicou tras a súa renovación.

Cristian Remesiero é a novena peza confirmada no equipo que dirixirá Irene Vilaboa, uníndose á lista que xa formaban Roi Sierra, Jacobo Río, David Rey, Samuel Pereiro, Marko Dzokic, Caüe Herrera, Miguel Sío e Víctor Deco.