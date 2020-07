Pedro Sánchez, un comodín para o Teucro que alternará entre primeiro e segundo equipo

Os xogadores subidos desde o filial seguen gañando peso no persoal da Sociedad Deportiva Teucro para o seu novo proxecto en División de Honra Prata.

Primeiro a dirección deportiva confirmou nos últimos días o ascenso ao primeiro equipo a todos os efectos de catro xogadores, como son Cristian Remeseiro, Roi Sierra, Jacobo Río e David Rey. Pero a cousa non quedará aí, e haberá máis xogadores que asomarán a cabeza no plantel principal.

É o caso de Pedro Sánchez, primeira liña canteirán que manterá ficha co filial que esta campaña militará en Autonómica. A pesar diso a intención do corpo técnico é que adestre co equipo de Prata e alterne convocatorias en ambas as categorías.

Sánchez, ligado ao Teucro desde categoría prebenxamín, renovou cos pontevedreses despois de xogar os tres últimos anos no equipo B en Primeira Nacional.

"Estou moi contento de poder continuar no club onde crecín e que considero a miña casa", recoñeceu o xogador, que se declara ilusionado co proxecto teucrista e espera "achegar o máximo ao equipo, así como seguir mellorando a nivel individual".