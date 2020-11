As promesas da sincronizada galega completan unha fin de semana de tecnificación en Pontevedra e Vigo

A Federación Galega de Natación levou a cabo a pasada fin de semana nas piscinas do CGTD de Pontevedra e do Real Club Náutico de Vigo unhas xornadas de tecnificación de natación artística a cargo da directora do proxecto, Sandra Montes, e coa participación de nadadoras de categoría alevín e infantil.

A tarde do sábado estivo centrada nas deportistas máis novas, as nadas entre o 2009 e o 2010. Promesas de clubs como o Sincro Ferrol, o RCN Vigo, o Sincro Ourense e os pontevedreses Galaico Sincro e Sincro Pontevedra.

Ao día seguinte, as rutinas repetíronse nas piscinas do CGTD e do Náutico vigués para as nadadoras de categoría infantil dos mesmos clubs.

O obxectivo destas xornadas pasa polo perfeccionamento e desenvolvemento da natación artística en Galicia para potenciar a chegada de nadadadoras ao máis alto nivel desta disciplina. Así mesmo, a organización ofrece un plan de traballo que sirva de apoio aos clubs para impulsar a estas nadadoras e que permita posicionar á federación galega e aos seus clubs enntre os máis punteiros en canto a programas de tecnificación e a resultados nacionais.