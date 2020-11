Derrota do Arxil ante o recentemente ascendido Tenerife tras un desastroso terceiro cuarto (57-67)

O Club Baloncesto Axil recibiu este sábado na cancha do CGTD ao recentemente ascendido Vega Lagunera Adareva Tenerife. Aínda que o rival chegaba á cita sen coñecer a vitoria fóra de casa, un desastroso terceiro acto por parte das de Mayte Méndez permitiu ás tinerfeñas facerse co control do partido e levar a vitoria.

A tónica da igualdade estivo presente durante o comezo do duelo, chegando ao final do primeiro acto co marcador en contra para o Arxil por tan só un punto (10-11).

As de Mayte Méndez sacaron a garra para poñerse por diante, pero os erros nos lanzamentos eran continuos para ambos os conxuntos e a diferenza era mínima (28-25).

Foi despois do paso polos vestiarios cando o Arxil apagouse. O Tenerife endosoulle un parcial de 11-24 que as deixaba contra as cordas (39-49) e moito tiñan que espabilar se querían sacar algo do encontro.

As de Pontevedra seguírono tentando e quedaron a tres puntos do empate grazas a un maxistral lanzamento desde a liña de tres por parte de María Lago. Con todo, as insulars reaccionaron ao momento para devolver a vantaxe de 10 coa que concluíu o encontro (57-67).

