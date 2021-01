O xeonllo de Marko Dzokic di basta e mantén en albas o Teucro

Problemas para a Sociedad Deportiva Teucro. Cando aínda se está recuperando do brote de Covid que rompeu a súa tranquilidade durante o parón da competición obrigando a suspender o seu primeiro partido do ano, as lesións fixeron a súa aparición.

En concreto o xogador afectado é Marko Dzokic, que levaba un tempo arrastrando molestias no seu xeonllo ata que dixo basta.

O central serbio será baixa segura para o duelo do próximo sábado 30 de xaneiro no Rosal fronte ao Atlético Novás, á espera de poder coñecer o estado exacto do seu xeonllo para precisar o período que permanecerá afastado das canchas. Súmase deste modo á ausencia do porteiro arxentino Fede Wermbter por asuntos burocráticos,.

Polo de súpeto o teucrista pasou consulta médica e atópase á espera de someterse a unha resonancia magnética.

No club existe o temor a que a lesión de Dzokic lle deixe K.O. durante un período considerable, o que sería un duro golpe para o equipo adestrado por Irene Vilaboa na fase decisiva da tempada.