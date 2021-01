O Teucro tenta recuperar a normalidade pendente de Fede Wermbter

Aos poucos, pero a normalidade vai volvendo á Sociedad Deportiva Teucro tras o brote de Covid que obrigou a suspender o seu primeiro partido do ano na División de Honra Prata, o que deberían ter xogado o pasado sábado fronte ao Bordils no Municipal.

Co inicio da semana o club pontevedrés retoma os adestramentos coa previsión de ir recuperando ao longo dos próximos días aos xogadores que deron positivo por coronavirus e os compañeiros que tiveron que confinarse por iso, unha vez completen os prazos de illamento obrigados e confírmese a súa negatividade.

Desta forma os azuis empezan a pensar no derbi que lles enfrontará ao Atlético Novás no Rosal, o vindeiro sábado 30 de xaneiro, unha cita que case con total seguridade perderase o arxentino Fede Wermbter.

O gardameta atópase no seu país para renovar o seu visado de traballo, unha xestión que se foi prolongando no tempo debido ao confinamento de marzo e as posteriores restricións e problemas para viaxar. Aínda que o trámite está xa encamiñado, Wermbter tardará uns días en poder regresar a Pontevedra e sumarse ao traballo do equipo.

NOVA DATA PARA O PARTIDO APRAZADO

Outro dos focos de información no Teucro é saber en que data recolocarase o partido contra o Bordils, algo que debe quedar pechado nos próximos días ao concluír o prazo establecido para iso por parte do Comité de Competición.

O que é seguro é que o encontro debe recuperarse antes do 20 de febreiro, data da penúltima xornada da primeira fase da liga que contará, do mesmo xeito que a última, con horario unificado.