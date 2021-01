Pontevedra aprobará o luns axudas de 500.000 euros aos clubes deportivos

Un "alivio económico" para os clubs deportivos. Así describe o concelleiro de Deportes, Tino Fernández, o trámite que aprobará a Xunta de Goberno deste luns. Será o visto bo definitivo aos expedientes de resolución das subvencións anuais de 2019 e das axudas relativas as actividades de iniciación desenvolvidas polas escolas deportivas municipais no período 2019-2020.

Segundo o concelleiro, recibirán estas axudas un total de 64 entidades deportivas, que recibirán uns 300.000 euros. No que atinxe ás escolas deportivas orientadas á poboación en idade escolar, as subvencións son de 198.901,12 euros, que se repartirán entre 43 equipos pontevedreses.

Estas últimas repartiranse a razón de 165.388,35 euros para as escolas orientadas á poboación en idade escolar, 23.473,18 euros para as escolas que se desenvolveron en centros escolares das parroquias rurais e 10.039,59 euros para as escolas para grupos especiais.

Fernández destacou que o servizo municipal de Deportes xa está a traballar na tramitación das axudas anuais de 2020 e, no que se refire ás de 2021, nas que as escolas deportivas non se están a realizar, as subvencións anuais si que se poderán convocar, "evidentemente con cambios nas bases, xa que moitos clubs están tendo actividade e os que non a teñen ou case non a teñen, están incorrendo en gastos como persoal ou licencias, entre outros".

Ademais, recorda o edil de Deportes, ata hai unha semana as competicións autonómicas estiveron a celebrarse en case todas modalidades deportivas, menos en fútbol.