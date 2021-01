Arosa e Barco repártense os puntos nun partido no que os locais mereceron máis (2-2)

Partido vital pola loita polos primeiros postos da clasificación o disputado este sábado no campo da Lomba entre o Arosa e o Barco. Segundo e terceiro clasificado disputaron un encontro de alta intensidade onde as ocasións víronse por igual en ambas as porterías.

Aínda que o Arosa se adiantou con gol de Javi Fontán, o equipo de Ourense deu a volta ao marcador en tan só cinco minutos cos goles de Verae David Álvarez. Finalmente, Pedro Beda puxo o 2-2 co que concluíu o duelo.

Púxose o encontro de fronte para os de Rafa Sáez aos 5 minutos. Javi Fontán deixou atrás ao seu defensor e rematou a pracer o saque de esquina botado por Mon.

Co resultado a favor o Arosa non deixou de buscar o segundo aínda que sen fortuna. Tívoa Javi Otero pero pecou de xeneroso cando se atopou no man a man con Oviedo e acabou desaproveitando a oportunidade. Pouco despois, Killian non apuntou ben e, despois de roubarlle a carteira a Omar, disparou por encima da portería visitante.

Aínda que os locais non deixaban de gozar das mellores ocasións, foi o Barco o que non desaproveitou as que tivo. Vera, no minuto 27, puxo o empate a 1-1 e, cinco minutos despois, o colexiado viu penalti na área do Arosa e David Álvarez enganou a Manu Táboas para anotar o 1-2 co que se chegou ao descanso.

Tras o paso polos vestiarios o Arosa deu un paso adiante para buscar o empate e logrouno cando se alcanzou a recta final. No minuto 80, Pedro Beda recibiu de costas, sacouse ao seu defensor de encima, e sacouse un disparo cruzado para enviar o esférico á rede da portería defendida por Oviedo.

Co 2-2 o partido volveuse tolo. Juanito Bazo tentouno para o Barco, pero Manu Táboas salvou a partida e, xa no último minuto, tívoa Sanabria para o Arosa. Mon sacou unha falta que defendeu mal a defensa ourensá, o balón chegou a Sanabria pero o seu disparo estrelouse co poste e terminou no saque de esquina co que morreu o partido.

