Kilian reforza o ataque do Arosa

Presentación de Kilian como xogador do Arosa © Arosa SC

O Arosa moveu ficha para reforzar as súas aspiracións de pelexar polo ascenso de categoría.

O club arlequinado presentou este xoves a Kilian, xogador catalán de 22 anos que chega a Vilagarcía procedentre do Terrasa da Terceira División.

Extremo zurdo, acumula esta campaña 11 partidos disputados e dous goles. Antes defendeu as cores de equipos como o Granollers ou L'Hospitalet.

Kilian ocupará a ficha libre deixada no Arosa por Grégor, tras a súa saída ante os problemas por compaxinar adestramentos coas súas responsabilidades laborais.

VOLTA Á COMPETICIÓN

Tras a suspensión do seu duelo da pasada fin de semana fronte ao Arenteiro por un brote de Covid no seu rival, que aumentou nas últimas horas, o equipo adestrado por Rafa Sáez afrontará a súa primeira xornada do ano recibindo o domingo 17 de xaneiro na Lomba á UD Ourense.