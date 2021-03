Anaitasuna noquea o Cisne, que acabou na lona tras dous arreóns dos navarros (28-32)

Partido de liga Asobal entre Cisne e Anaitasuna no Municipal © Mónica Patxot Partido de liga Asobal entre Cisne e Anaitasuna no Municipal © Mónica Patxot Partido de liga Asobal entre Cisne e Anaitasuna no Municipal © Mónica Patxot

Faltoulle sorte, enerxía e acerto ao Cisne para dar a badalada fronte a Anaitasuna. Os de Jabato foron mellores por momentos aos de Quique Domínguez, pero os visitantes souberon liquidar mellor os momentos de fraqueza e castigar con máis dureza os baixóns do rival.

Os brancos seguen ofrecendo boas sensacións, sobre todo o porteiro Villamarín, que sustenta aos seus con paradas salvadoras, e Álvaro Preciado, un baluarte ofensivo ao que por momentos pódenlle as ganas e as présas por tirar do carro. Con todo, a marxe para conseguir as vitorias necesarias para abandonar os postos de descenso é cada vez máis estreito.

Golpearon primeiro os navarros, pero o Cisne non tardou en responder para igualar e despois de varios minutos de desacerto dos atacantes e acerto dos porteiros, os de Jabato foron capaces de romper a igualada e poñerse por diante no marcador. Pero unha inferioridade dos locais aproveitárona os visitantes para poñerse de novo en franquía.

Entrou logo o partido nunha fase de intercambio de golpes que só terminou cando un inconmensurable Villamarín levantou un muro diante da súa portería que frustrou incontables acometidas rivais. En ataque, o Cisne aproveitouno para remontar pero non foron capaces de abrir brecha no marcador. Axustou pezas Anaitasuna e antes do descanso volveu poñerse por diante.

E iso que o Cisne tivo opcións de irse aos vestiarios con táboas, pero unha xogada de estratexia co selo de Domínguez a falta de 15 segundos para o descanso acabou en gol para os visitantes (16-17).

Pareceu sentarlle mellor o repouso aos locais porque despois de regresar á pista, os de Jabato obraron outra remontada. Os preto de 200 afeccionados que acudiron ao Municipal soñaban entón coa machada. Pero o que acabou na lona foi o Cisne. Domínguez fixo un cambio na portería para dar entrada ao xigante Patric, contra o que se estrelou unha e outra vez os disparon cisneístas. Menos decisivo resultou Villamarín no arranque deste segundo tempo que viu como os seus sucumbían cun parcial de 0-6.

Unha inferioridade numérica dos navarros aproveitouna o Cisne para reducir distancias. Pero non foi suficiente. Outra exclusión, esta vez no bando local, serviu para que o Anaitasuna pegase o tiro de graza cun parcial tan doloroso como o inmerecidamente avultado do marcador final (28-32).

Consulta nesta ligazón todas as estatísticas do partido.