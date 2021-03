Contundente derrota do Cisne fronte a un Bada Huesca que o deixou sen opcións (32-19)

Partido entre o Cisne e o Bada Huesca no Municipal © Cristina Saiz

O Dicsa Modular Cisne non puido facer nada no seu encontro deste sábado ante o Bada Huesca. Os de Jabato, que chegaban á cita conscientes da dificultade á que se enfrontaban, sacaron a súa garra habitual para manterse vivo pero o gardameta local, Augusto Espinha, converteuse nun pesadelo e castigou ao Cisne co seu 50 por cento de efectividade baixo paus.

Golpeou o equipo local cun contundente 5-0, deixando tocado a un Cisne que non foi capaz de abrir a lata ata pasados os sete minutos e medio de xogo. Oleksandr Nekrushets devolveu a esperanza aos brancos anotando un parcial de 0-2. O primeiro desde os seis metros e o segundo aproveitando un contragolpe que metía aos seus nun partido que se antollaba misión imposible.

Os bos minutos cisneístas se esfumaron e reapareceron as imprecisións en ataque, onde os lanzamentos estrelábanse co gardameta local, que formara un muro na súa área (min. 15, 9-2).

Nekrushets e Gonzalo Carro reduciron distancias, pero o ataque do Huesca era irresistible e non había maneira de paralo (min. 25, 14-4). Nos últimos instantes do primeiro acto apareceron Gayoso e Carro para maquillar o resultado a favor do Cisne, poñendo o 15-7 co que se chegou ao descanso.

Despois do intermedio o encontro seguiu a mesma tónica que durante os primeiros 30 minutos. Aínda que Guilherme Valadao apareceu para manter vivo ao Cisne, a resposta do Huesca chegou automaticamente para pisar o acelerador e esmagar aos de Jabato cunha diferenza 12 puntos ( min. 20).

Non puido facer máis o equipo pontevedrés que, a pesar de tirar de garra, seguiu atopándose co gardameta Augusto Espinha, un auténtico pesadelo na tarde de sábado para o Cisne (32-19).

Consulta as estatísticas do Bada Huesca- Dicsa Modular Cisne