Inicio sen brillo para a natación pontevedresa no Campionato de España Open

Bea Gómez, na terceira xornada do Campionato de España Open de Primavera 2017 en Pontemuiños © Mónica Patxot

A natación pontevedresa comezou sen resultados de relumbrón a súa participación no Campionato de España Open de Natación, segunda cita selectiva directa para os Xogos Olímpicos.

Aínda que complicado ese é o obxectivo de Bea Gómez Cortés, na busca das súas segundas olimpíadas, e iso pasa xa por unha única proba, os 200 estilos que se disputarán o vindeiro sábado 27 de marzo. Nesa modalidade a pontevedresa deberá nadar por baixo dos 2:12.56.

Bea, que compite en Sabadell representando o Santa Olaya asturiano, estreouse este xoves no Nacional Open nos 200 libre para ir collendo ton. Alcanzou o 14º mellor tempo nas clasificatorias (2:05.16), sendo relegada á final B na que pechou finalmente a súa participación con 12º posto total calcando case o seu tempo na xornada de tarde (2:05.22) e quedando en consecuencia moi lonxe da mínima olímpica ou a clasificación para o Europeo Absoluto.

Mellor fóronlle polo momento as cousas á júnior Alicia Bouzas, do Club Natación Galaico, adestrándose o mércores cun 11º posto na súa categoría no 800 libre, co 24º mellor rexistro absoluto (9:14.31). Ademais a pontevedresa logrou o 13º mellor tempo absoluto na clasificación dos 400 estilos (5:04.53), entrando na final C reservada para as júnior, na que encabezou a primeira parte da proba e terminando na quinta posición acusando o cansazo e asinando peor tempo que na quenda matinal (5:06.66).

A que finalmente non participou na primeira xornada do campionato foi Antía García, ao darse de baixa da 50 bolboreta.

O Campionato de España Open de Natación prolongarase aínda varias xornadas, ata o domingo 28 de marzo.